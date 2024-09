Viúva e filho de Gal Costa fazem acordo por herança

Quase dois anos após a morte de Gal Costa, o embate pela herança da cantora pode chegou ao fim. A viúva da artista, Wilma Petrillo, e o filho dela, Gabriel Costa, fecharam um acordo que decidiu a divisão dos bens da artista.

Os dois herdeiros legais de Gal concordaram que, cada um, ficará com 50% dos bens e dívidas que estiverem presentes no inventário da cantora até a data da homologação da proposta, que só passa a valer, após validação a Justiça. Além disso, os royalties das execuções musicais da cantora serão divididos igualmente entre as partes.

VEJA MAIS

Já a casa da família, no Jardim Europa, em São Paulo, será vendida. O imóvel tem o valor mínimo da comercialização de R$ 8 milhões, montante dividido entre Wilma e Gabriel. Caso não seja vendido em seis meses, o preço será reavaliado com base em três avaliações independentes.

As informações foram reveladas pela revista Contigo e confirmadas pelo g1.

Para que o acordo fosse fechado, Gabriel precisou aceitar colocar fim a todas as ações judiciais que moveu contra Wilma. Ele dizia que ela não vivia com Gal como se fossem casadas.