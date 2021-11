Viúva de MC Kevin posa ao lado de Anitta em festa só para convidados selecionados

A advogada criminalista e influencer Deolane Bezerra, 34 anos, viúva do rapper MC Kevin, posou ao lado da cantora Anitta em festa promovida pela funkeira logo após a apresentação na final da Taça Libertadores da América. Deolane e Anitta posaram para fotos no hall de acesso ao evento e trocaram elogios, com Anitta chamando Deolane de "ícone". Tudo foi registrado nos stories de Deolane e repostado por Anitta.

O evento contou, ainda, com a presença de outros famosos, como Nicole Bahls e Bruno Montaleone. Ainda de madrugada, Anitta contou em seus Stories que foi exigido um comprovante de vacinação aos convidados para acesso à festa. "Pra quem foi convidado: não esqueçam o cartão de vacinação, hein, gente?", pediu a cantora.

Ela ainda aproveitou para dar uma alfinetada em quem recusa a vacina ou não acredita no perigo da pandemia. "A gente vai estar fazendo o exame para identificar a presença do coronavírus na hora, mas tem que ter cartão de vacinação, porque aqui não entra negacionista". Algumas horas antes da festa, Anitta subiu ao palco para o show de abertura da final da Copa Libertadores da Américam, disputada por Flamengo e Palmeiras, em Montevideo, no Uruguai.

Além das coreografias, a apresentação chamou a atenção do público pelas versões censuradas das músicas. "Bola Rebola", "Me Gusta" e "Combatchy", as três canções escolhidas para o show..