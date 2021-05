Viúva de MC Kevin confirma agressão à modelo: ‘Dei um tapa na cara dela’

Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, confirmou, em entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini exibida nesse domingo (23), que teria brigado com a modelo Bianca Domingues na delegacia. “Dei um tapa na cara dela”, afirmou a advogada.

O jornalista perguntou o motivo que a teria levado a agressão e, segundo Deolane, ela e MC VK estariam “cochichando” antes de prestar o depoimento. De acordo com Bezerra, eles estariam combinando o depoimento que dariam à polícia. Para a viúva, todos os amigos presentes no momento da queda de Kevin e Bianca mentiram.

“Ela falava: ‘Ele queria me beijar, e não queria’. Não sei de quem ela está falando, mas vi isso. Na verdade, queria bater no Victor [VK], só que como vi ela fazendo isso, dei um tapa na cara dela, e minhas irmãs me retiraram do local”, completou Deolane.