Virginia mandou retirar desenho da família de jatinho particular após separação com Zé Felipe?

Passou a circular nas redes sociais, neste sábado (31), a notícia de que Virginia Fonseca havia mandado remover os adesivos com as caricaturas da família dos jatinhos particulares, após a separação com Zé Felipe. Um vídeo compartilhado pela colunista Fábia Oliveira mostrava a retirada do desenho de uma aeronave. No entanto, a assessoria de comunicação da influence digital desmentiu a publicação.

“A informação publicada a respeito do avião de Virgínia e Zé Felipe não procede. A aeronave que aparece no vídeo, que tem circulado nas redes sociais, não é mais do ex-casal”, comunicou em nota.

O adesivo, que se tornou tradicional na família da influencer, trazia ilustrações de Virginia, Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O desenho foi aplicado nos jatos particulares utilizados pelo casal e também aparecia em roupas e outros objetos da casa da influenciadora. Sempre que mandava personalizar algo com o desenho, Virginia compartilhava o resultado com os seguidores no Instagram.

