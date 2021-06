Virgínia Fonseca mostra barriga 10 dias após o parto: 'Inchadinho ainda'

No início da manhã desta quarta-feira (9), Virgínia Fonseca realizou uma drenagem na barriga e mostrou a região no pós-parto. "O útero inchadinho ainda", escreveu a mulher do cantor Zé Felipe, que teve parto cesariana. Na imagem, é possível ver que a barriga de Virgínia já desinchou significativamente.

(Reprodução: Instagram)

A filha de Virgínia e Zé Felipe, Maria Alice, já é um fenômeno nas redes sociais. Apesar de recém-nascida, ela acumula mais de três milhões de seguidores no seu perfil, que é monitorado pelos pais, e sua primeira foto após o nascimento tem 2,5 milhões de curtidas.