Viih Tube fatura cachês por série de publis sobre fazer cocô

A influenciadora digital Viih Tube transformou o problema de prisão de ventre e a falta de banho, que viveu no BBB21, em negócio fora da casa. Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a youtuber conseguiu aproveitar as situações para ganhar dinheiro.

Logo que saiu da casa, Viih assinou uma publi de um aromatizador que prometia retirar o odor que fica no banheiro, permitindo que o usuário se sinta à vontade em qualquer lugar.

Na última terça-feira (22/6), a influenciadora anunciou ser a nova embaixadora de um composto de fibras vegetais que auxilia o intestino. A ação faz parte de um contrato como embaixadora, co-criando uma série de conteúdos informativos abordando temas que ela viveu dentro da casa.

Sobre a falta de banho, Viih Tube transformou os memes em um contrato com uma marca de toalhas.

A ex-BBB triplicou o valor que cobrava por uma sequência de stories, antes do BBB o investimento era de aproximadamente R$ 10 mil. Segundo Leo Dias, Viih deve ter faturado cerca de R$ 500 mil para ser representante do composto de fibras.