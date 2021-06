Viih Tube compartilha que rasgou mamilo no banho: 'Rindo de nervoso'

Viih Tube agitou os Stories do Instagram contando aos seguidores que rasgou o mamilo, onde tem um piercing, ao sair do banho. A youtuber explicou que foi a mesma região que já havia lesionado no confinamento do “Big Brother Brasil 21”. As informações são da revista Quem.

"Eu não estou nem acreditando no que fiz agora. Fui sair do banho... lembra que eu tinha rasgado o mamilo numa prova dentro da casa do ‘BBB’? Não tinha cicatrizado 100%, ainda. Fui sair do banho agora e rasguei. Rasguei muito, mesmo, vocês não fazem ideia. Agora vou ter que cuidar de verdade. Já estava cuidando, mas agora... Caiu até a minha pressão", contou.

Viih se divertiu refletindo sobre a quantidade de informações íntimas que vem compartilhando nas redes sociais e até na TV aberta. "Eu estou rindo de nervoso do nível de intimidade que eu cheguei aqui, juro. Vocês já sabem que eu não consigo cagar, que eu não tomava banho direito no ‘Big Brother’, e agora rasguei o meu peito. O que está acontecendo?", riu.