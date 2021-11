VÍDEO: No Pará, Luciano Huck tenta subir em canoa de ribeirinho e acaba afundando

Em passagem pelo Pará, Luciano Huck, que estava gravando matéria no Rio Trombetas, passou por um perrengue ao querer subir em uma canoa de um ribeirinho.

Luciano parou para perguntar se a canoa 'capotava'. O ribeirinho afirmou que não, e mesmo sem acreditar, o apresentador se aventurou. Foi aí que veio o susto. O ribeirinho saiu da embarcação, deixando Huck sozinho e logo em seguida, a canoa foi tomada pela água do rio, fazendo com que os dois afundassem.

VEJA MAIS:

Muito rápido, Luciano segurou na lancha que estava a sua equipe e ainda teve a reação de não deixar a canoa se perder no fundo do rio. O vídeo viralizou nas redes sociais e ainda foi compartilhado como making of do Domingão.