VÍDEO: Michel Teló e Tata Fersoza choram com convite surpresa

Michel Teló e Tata Fersoza foram surpreendidos com um convite de Téo Teló e Gabi Luthai e ficaram bastante emocionados. Os artistas foram comvidados para serem os padrinhos de Pietro, filho de Téo e Gabi.

A mamãe foi quem postou no seu perfil no Instagram o vídeo do convite nesta terça-feira (27). Nas imagens, Michel e Tata recebem uma caixa e começam a ler uma carta que está dentro. A atriz chora com Pietro no colo, enquanto Melinda faz carinho no neném.

"Claro que a gente aceita", diz Tata.

No vídeo, Téo e Gabi estão também bastante emocionados.

"O momento do convite 💚 foi lindo e emocionante! 🥹Obrigada, @tatafersoza e @micheltelo por aceitarem! Amamos muito vcs!!!", escreveu Gabi na postagem.

Em um outro post, ela compartilhou uma foto em que Michel e Tata aparecem sorridentes com o bebê, que também sorriu para a câmera.

"Sabe aquela conexão desde o 1° olhar? Foi assim o encontro entre o Pietro e seus dindos. Em nossos corações sempre foram vocês e estamos muito felizes que vocês aceitaram essa missão! Amamos muito vocês, tio Michel e tia Tata… quer dizer, dindos", escreveu ela.

"Meu Deus! É muita emoção para essa dinda… que benção! Desde o primeiro momento foi uma conexão tão linda, tão natural e imediata. A gente te ama muito, Pietro! A dinda e o dindo estarão sempre aqui para você! Caminharemos juntos por esse mundão e tenha certeza que vai ser muito massa! Gabi e Teo, obrigada de todo coração por esse presente tão especial! Foi muito emocionante para nós. Sigamos juntos! Contem com a gente nessa missão linda de amor", escreveu Tata nos comentários.