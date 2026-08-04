VÍDEO: Mavie encanta convidados com 'caras e bocas' em leilão beneficente de Neymar

O jogador Neymar Jr. realizou a 6ª edição do Leilão Beneficente de seu instituto, nesta segunda-feira (3), com a presença de diversos artistas, atletas e empresários no Suhai Music Hall, na cidade de São Paulo (SP). A festa contou com momentos especiais, mas o que mais chamou a atenção dos convidados foram as caras e bocas da filha do craque, Mavie, de 2 anos, que esbanjou carisma e um sorriso encantador no local.

No instante em que os pais, Bruna Biancardi e Neymar Jr., estavam concedendo entrevistas, a pequena aproveitou para sorrir e fazer algumas "gracinhas" para a câmera. Em outro momento, Mavie decidiu realizar a coreografia da música "Viro, vira, virou", do Grupo Trii, que fez sucesso recente com as dancinhas de crianças que viralizaram, principalmente, em perfis do Instagram e TikTok.

Em um trecho de uma entrevista divulgada na internet, o craque diz que a filha estava querendo ser entrevistada pelo repórter. "Ela está louca para aparecer na televisão, o cameraman tem que filmar ela", contou Neymar aos risos. Em seguida, o jornalista pergunta se ela sente orgulho do pai, e a pequena responde que sim, depois de ter dado uma palhinha da música infantil que já havia dançado durante a conversa dos pais.

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Leilão beneficente de Neymar

A 6ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. ocorreu na última segunda-feira (3) e reuniu atletas, artistas, personalidades da televisão e a família do craque no Suhai Music Hall, em São Paulo. A noite teve como principal propósito arrecadar recursos para os projetos sociais desenvolvidos pela associação criada pelo atacante em dezembro de 2014, logo após a Copa do Mundo realizada no Brasil.

O projeto de Neymar Jr. atua nas áreas de educação, esporte, cultura e saúde com o objetivo de ampliar oportunidades voltadas às crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Portanto, toda a renda obtida durante o evento será destinada à manutenção e ampliação das iniciativas da entidade, que atende cerca de 3 mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, além de seus familiares.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em O Liberal)