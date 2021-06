VÍDEO: Gil cria um quadro no Instagram para falar de política e economia

Gil do Vigor cria um quadro na sua conta oficial do Instagram chamado "O Brasil Tá Lascado" para falar sobre política e economia com os seguidores. Segundo informações do UOL, o economista sempre deixou claro seu descontentamento com o governo atual do país e resolveu iniciar uma série de vídeos para discutir o assunto.

Além disso, nesta segunda-feira (21), o ex-BBB foi um dos famosos que se posicionaram contra o governo de Bolsonaro, devido o país chegar aos 500 mil mortos pela Covid-19. Ele disse que a crise brasileira só vai acabar quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a “sua turma" saírem do poder.

"Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto, decidi responder: quando [Jair] Bolsonaro e a sua turma saírem do poder", escreveu no Twitter.