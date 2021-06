VÍDEO: De biquíni mínimo, Anitta rebola e provoca ao som de ‘Todo o nada’

Mais uma vez, Anitta causou o maior alvoroço no Instagram depois que compartilhou um vídeo dançando “Todo o Nada”, sua música em parceria com Lunay. Usando um biquíni branco e deixando as marquinhas do bronzeado em destaque, a funkeira sensualiza e rebola exibindo o corpo em forma. Com informações do UOL.

Em seu Instagram, a poderosa exibiu frente e verso, e fez coro para promover a canção: “Todo o Nada”, legendou ela. A publicação arrancando todo o tipo de reação de seus fãs famosos e anônimos. A postagem garantiu mais de um milhão de curtidas.

“Eu amo essa música”, comentou Maisa Silva. “Meu mozão! Anitta tá gostosa”, escreveu um admirador. “Que deusa, é a dona de tudo”, comentou mais uma.