VÍDEO: Ariadna é alvo de ataques transfóbicos e desabafa

Ex-BBB e No Limite, Ariadna Arantes desabafou em sua rede social sobre ataques transfóbicos que vem recebendo. Ela, bastante abatida, disse que está cansada de aguentar esse tipo de insulto. Com informações do Hugo Gloss.

“O mundo acabou! Só tem você, Ariadna (homem) e Thammy (mulher). Quem você pega?“, questionou um seguidor. O dono da página ficou em silêncio ao ler o questionamento.

Ariadna rebateu: “Hoje eu passei o dia inteiro com dor de cabeça, o dia inteiro estressada, cansada, muito cansada, bloqueando as pessoas. Um monte de ataques que eu estou recebendo, eu não aguento mais esse tipo de situação, gente. Um monte de gente indo defender aquele cara que fez aquele vídeo ridículo com a minha foto e a foto do Thammy“, desabafou.

“O dia inteiro recebendo mensagens de mulheres e de homens que estão me ofendendo, dizendo que eu não sou mulher de jeito nenhum. Eu estou muito decepcionada, estou muito triste. Estou tentando ser forte, mas não estou conseguindo. Eu tento não chorar, mas a cada mensagem que chega está muito difícil. Não estou conseguindo me controlar, passei o dia inteiro trancada porque esses ataques já estão rolando há dias“, continuou, chorando.

“Eu não sou chacota de ninguém… Não adianta falar pra ignorar, por mais que a gente tente, essas coisas doem. As pessoas não têm noção porque não é com elas. Eu não aguento mais essas pessoas. Eu estou a ponto de desistir de tudo. Está muito frustrante pra mim, abrir a internet e ver essa enxurrada de comentários maldosos, pra ofender mesmo. Estou cansada de verdade. Pra mim, não tá dando“, finalizou.