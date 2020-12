Sérgio Mallandro diz que já transou vestido de príncipe da Xuxa

O apresentador Sérgio Mallandro revelou já realizou várias vezes as fantasias de mulheres que queriam transar com o príncipe Bob, personagem do filme "Lua de Cristal", com quem formava par romântico com Xuxa. O filme de 1990 foi febre entre os jovens da época, mesmo com críticas pesadas na atuação de Sérgio.

Ao canal de Rafinha Bastos no Youtube, em uma entrevista concedida ao quadro "Mais que 8 Minutos", Mallandro confessou que transou várias vezes com figurino da realeza para atender o fetiche de muitas mulheres. "Já peguei várias mulheres taradas que têm fantasias. Elas dizem: 'só dou para você se usar a roupa do príncipe'. Eu fui obrigado a colocar a fantasia porque elas queriam transar com o príncipe da Xuxa", conta.

Outra fantasia das parceiras de Mallandro era que ele reproduzisse os bordões mais famosos na hora do sexo "ié ié" e "salci fufu". Recentemente, o humorista contou que caiu em um golpe financeiro. Segundo ele, o responsável pelo esquema foi Jonas Jaimovick, dono da JJ Investe, preso em novembro.