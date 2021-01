Tom Welling, o Superman de 'Smallville', será pai pela segunda vez

O ator Tom Welling, conhecido por interpretar Clark Kent no sucesso da TV "Smallville", confirmou que ele e a mulher, Jessica Rose Lee, estão esperando o segundo filho — os dois já são pais de Thomson, de dois anos.

Welling, de 43 anos, compareceu ao podcast "Inside of You", onde o amigo Michael Rosenbaum (o Lex Luthor de "Smallville") o parabenizou pela novidade: "Você tem mais uma criança a caminho, não é?".

"Quê, eu tenho? Jess!", brincou Welling, fingindo que não sabia de nada. "Ela já te contou, seu desgraçado!", respondeu Rosenbaum aos risos.Os dois atores ainda falaram do pequeno Thomson, que Welling definiu como "uma criança muito engraçada". "Ele é ótimo, muito fofo, e me faz rir o tempo todo", comentou.Welling e a mulher comemoraram um ano de casamento em novembro. "Feliz primeiro aniversário, meu amor", escreveu Jessica no Instagram.