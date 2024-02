Tom Brady acredita que namoro de Gisele Bündchen começou antes do divórcio

Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, não acredita na versão de que top e seu professor brasileiro de jiu-jítsu, Joaquim Valente, começaram a se relacionar em julho do ano passado. Em informações divulgadas pelo site norte-americano especializado na cobertura de famosos, o TMZ, o atleta desconfia que o affair começou antes do divórcio.

Em publicação da revista People, foi confirmado que Gisele e Joaquim estão namorando, pelo menos de acordo com a postagem da última terça-feira, 20. O veículo ainda confirmou quando começou o relacionamento: junho do ano passado.

"Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", disse a fonte da publicação.

Porém, o TMZ mostrou uma visão do entorno de Tom Brady. A modelo brasileira e o ex-astro da NFL anunciaram a separação em outubro de 2022 após 13 anos de casamento.

A informação, vindo de uma fonte próxima ao jogador, diz que ele acredita que o namoro começou antes, mas isso não quer dizer que houve traição. Já que acredita-se que o processo de separação aconteceu antes do divórcio de forma oficial.

Gisele e Tom Brady conhecem Joaquim há anos, quando os dois filhos do casal tiveram aulas de jiu-jítsu com ele. Inclusive, a própria modelo chegou a treinar com o professor. Após a separação, ela viajou diversas vezes para a Costa Rica com Joaquim, junto com os filhos.

“Quando anunciaram o divórcio em outubro de 2022, Gisele foi para a Costa Rica por 2 meses. Joaquim voou para lá com ela por 2 meses (...) Ela leva seus treinos de jiu-jítsu muito a sério, rs", disse a fonte

Outra informação importante é de que Tom Brady engatou um relacionamento com a modelo russa Irina Shayk desde meados do ano passado.