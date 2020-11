Ticiane Pinheiro posta foto da família e comemora: 'Presentes da vida'

No último domingo, 1, Ticiane Pinheiro postou uma foto em famíli nas redes sociais que arrebatou os seguidores. Na foto, a apresentadora aparece ao lado do marido, jornalista César Tralli, e as filhas Manu e Rafa - sendo que a segunda é fruto do casamento com Roberto Justus.

Na foto, a família está sentada no sofá aparentemente comemorando o Halloween, pois Ticiane usa um chapéu de bruxa.