Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, vende nudes na web

Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, está com um perfil ativo em um site de conteúdo adulto. O modelo, de 24 anos, prometeu divulgar nudes e outros conteúdos "diferentes e que você nunca viu", segundo a própria descrição na plataforma.

Para conseguir as imagens é preciso pagar um valor mensal de R$ 25. Na descrição do site de conteúdos adultos, o rapaz escreveu que "só quer dinheiro" e prefere mulheres "maduras". "Só coroas, adoro", completou.

O relacionamento entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves iniciou em 2020, mas terminou depois de cinco meses. Os dois tiveram algumas idas e vindas, mas sempre readado de polêmicas. No último Carnaval, a mãe do craque já teria sido vista com um novo affair.