Tia Milena anuncia fim de amizade com Ana Paula: 'Não era tão eterno assim'

O que parecia que ia durar para sempre acabou! A ex-BBB Tia Milena anunciou que a amizade entre ela e a vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, chegou ao fim. Embora as duas tivessem construído uma relação de proximidade durante o confinamento, junto com o dançarino Juliano Floss, elas não conseguiram manter o afeto fora do programa devido ao afastamento por conta das rotinas intensas.

"A questão da Ana Paula é que o Eternos não era tão eterno assim. A nossa relação de amizade se encerrou de forma natural devido a agendas intensas e à falta de presença. Isso acabou criando um abismo que não é fácil de reverter. E não foi uma decisão que partiu de mim. Havia uma expectativa muito grande da minha parte. Quando eu saí da casa, esperava muitas coisas aqui fora", revelou Tia Milena ao jornal O Globo.

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Houve briga entre Tia Milena e Ana Paula?

Segundo Tia Milena, a amizade com a jornalista se encerrou sem brigas ou discussões, mas foi algo que veio com o tempo. “Eu quero deixar claro que não houve briga, não houve nada do tipo. As pessoas vão querer colocar muitas palavras na minha boca, mas não houve briga. Foi algo que foi acontecendo com o decorrer da vida. Nós duas viemos de realidades diferentes e círculos de amizade diferentes”, explicou a ex-BBB.

Além dos conflitos de agenda, a vice-campeã do BBB 26 ressaltou que os diferentes grupos de amizades entre as duas também contribuíram para o fim da amizade. “Nós duas viemos de realidades diferentes e ciclos de amizade diferentes. Ela está em um patamar de carreira e eu estou em outro, estou iniciando. Infelizmente são coisas que acontecem na vida e está tudo bem. Resta o carinho e o respeito. E quem sabe no futuro…”, contou.

Junto com as duas artistas, o influenciador digital Juliano Floss também fazia parte do grupo que estava aliado à Ana Paula, e ela, desde o começo do reality, já era a favorita para vencer o programa. Ao ser questionada sobre a amizade com o influencer, Tia Milena citou a mesma razão para não se verem com frequência. “O Juliano agora vai fazer novela, não sei se ele continua em São Paulo. Temos rotinas diferentes”, concluiu a ex-BBB.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)