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Alice Carvalho revela que viveu romance simultâneo com Preta Gil e O Kannalha

A atriz falou pela primeira vez sobre o assunto no episódio que foi ao ar no último sábado (8)

O Liberal
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O episódio exibido trouxe relatos inéditos sobre a relação entre Preta Gil, Alice Carvalho e O Kannalha (Reprodução/ Redes sociais)

O último episódio da série documentalMeu Nome é Preta”, que foi ao ar no sábado (8), data em que Preta Gil completaria 52 anos, trouxe uma revelação sobre a vida amorosa da cantora.

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No episódio, a atriz Alice Carvalho contou detalhes da relação que viveu com Preta e revelou que ela e o cantor O Kannalha tiveram envolvimentos amorosos simultâneos com a artista.

“É a primeira vez que eu estou falando disso. Mas eram relações amorosas românticas simultâneas, e a gente começou a curtir o trabalho um do outro por causa dela”, contou Alice.

A atriz também relembrou o primeiro encontro com Preta, durante o Prêmio Potências, entre 2023 e 2024. “O momento que eu conheci Preta, lá em 2023 pra 2024. [Em] 2023, foi quando eu a vi pela primeira vez no Prêmio Potências e fiquei: ‘Nossa que mulher linda, maravilhosa’”, disse,

Ao falar sobre a relação entre os três, Alice afirmou que Preta conduzia os vínculos daquele período de forma aberta e natural.

Segundo a atriz, a cantora compartilhava informações sobre os relacionamentos sem esconder os envolvimentos.

“Eu sou muito lerda, não consigo entender meandro e cantadas… Mas era um momento da vida dela sem medo e de muito desejo pela vida e de abraçar a vida e não se limitar. Então, ela não tinha nenhum pudor de falar dele, da mesma forma que falava de mim”, afirmou.

O Kannalha também participou do documentário e falou sobre o período em que esteve próximo da cantora. “Tudo foi vivido muito intensamente. A gente curtiu muitos momentos juntos, muita coisa boa”, declarou.

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