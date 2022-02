Thiaguinho assume namoro com Carol Peixinho: 'Felizão com a sua luz'

O cantor Thiaguinho decidiu pôr fim aos boatos e assumir publicamente o relacionamento com a influencer Carol Peixinho. Separado da atriz Fernanda Souza desde outubro de 2019, Thiaguinho postou foto na praia abraçadinho à ex-BBB e ex-No Limite, no final da tarde de hoje, sexta-feira, 25.

Na postagem do Instagram, Thiaguinho se declarou para a loira: "Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim… Iluminado! Felizão com sua luz!"

Carol compartilhou a mesma foto no Instagram dela e escreveu: “Minha felicidadezona de toda dia“. Os seguidores deram felicitações nos comentários. “Deu a foto, agora o povo acalma. Casal lindo“, escreveu João Vicente, amigo do cantor.

Há alguns meses, o colunista Leo Dias publicou que Thiaguinho e Carol estavam tendo um affair desde setembro.