Thiago Costa posta que fará a 5ª cirurgia: 'Corri o risco de perder a perna'

Thiago Costa luta para restabelecer a saúde após um acidente de moto aquática, sofrido no último dia 11 de novembro. Nesta sexta-feira, 17, o cantor paraense postou um vídeo nas redes sociais informando que foi submetido a quatro cirurgias, sendo uma no braço direito, que se recupera bem, e três na perna direita, que ainda inspira muitos cuidados. No vídeo, ele aparece sentado na cama da residência dele, com a perna imobilizada por fixadores.

Na mensagem, ele comunica que voltará a se internar no hospital no próximo domingo, 19, pois no dia seguinte fará uma nova cirurgia na perna que tem a finalidade de "fechar a fasciotomia" (procedimento no tecido fibroso do músculo). Em razão dessa cirurgia, ele diz que não saberá ainda se vai passar o Natal internado ou em casa.

Thiago também conta que após a 5ª ele fará pelo menos mais uma cirurgia para a retirada do fixador, mas ainda poderá fazer uma putra cirurgia no joelho.

"Estou voltando devarzinho para as redes sociais nesse período difícil para dar noticias, dizer que estou evoluindo bem, estou melhorando a cada dia, graças a Deus, aqui em casa com a família", inicia ele.

"Passei por quatro cirurgias, sendo uma no braço, que já cicatrizou, estou fazendo fisioterapia, e na perna fiz três, também tô envoluindo devarzinho bem. No domingo, 19, vou me internar no hospital novamente, onde fui muito bem atendido, na segunda-feira, 20, vou fazer uma nova nova cirurgia para fechar a fasciotomia. Os médicos vão fazer uma nova avaliação para ver a data da nova cirurgia para tirar esse fixador e se vai ser preciso fazer outra cirurgia também no joelho. Estou me esforçando para que a recuperação seja a mais rápida possível", continua.

Thiago conta que correu o risco de perder a perna e que também correu risco de perder a vida porque perdeu muito sangue após o acidente: "Perdi muito sangue e corri o risco de perder a vida por essa questão de sangue".

O cantor agradeceu aos doadores de sangue, às pessoas que estão orando pela recuperação dele, aos cuidados dos profissionais de saúde e também as mensagens de solidariedade que tem recebido. Ele mostrou os terços que ganhou de presente.

"Desejo um feliz natal e ano novo, tomem muito cuidado. Um beijo e, se Deus quiser, ano que vem, sem data ainda, a gente vai se encontrar e vou voltar aos palcos. A partir de agora vou tentar dar mais informações pelas redes sociais", finalizou.