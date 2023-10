‘Ter múltiplos envolvimentos íntimos não é crime’, diz defesa de Bonato sobre acusação de estupro

A advogada Samara Batista Santos, responsável pela defesa do influenciador evangélico Victor Bonato, que foi preso em 20 de setembro sob acusações de estupro feitas por três fiéis, divulgou um vídeo no último domingo (8), no qual defende seu cliente e seu envolvimento com um movimento religioso para jovens em Alphaville, na Grande São Paulo.

VEJA MAIS

No vídeo, ela esclarece que, na publicação feita por Bonato em suas redes sociais, ele pede perdão especificamente por atos cometidos no contexto religioso, e não faz referência às acusações judiciais que foram apresentadas contra ele.

“Ter múltiplos envolvimentos íntimos, por si só, não é crime. No momento oportuno, a defesa irá juntar todas as provas, dentro do contexto, que irão comprovar sua inocência”, disse a advogada

Relembre

Bonato foi preso sob a acusação de estuprar três frequentadoras do "Galpão", um espaço que ele havia criado e mantinha em Alphaville, com a finalidade de servir como uma conexão entre pessoas em busca de orientação espiritual e a igreja.

De acordo com as denunciantes, o empresário teria usado sua influência religiosa para coagi-las a manter relações sexuais com ele. Bonato, que contava com 145 mil seguidores em suas redes sociais, foi preso após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) entender que havia risco de fuga, devido a mensagens em que ele mencionava sua intenção de "se retirar". As vítimas são duas estudantes de medicina, de 19 e 20 anos, e uma empresária de 24 anos, que prestaram queixa na Delegacia da Mulher de Barueri em setembro.