Tadeu Schmidt toma a 3ª dose da vacina e manda recado para tenista: 'Como assim, Djoko?!

O novo apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, compartilhou com os seguidores a foto do momento em que tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Na postagem, o jornalista mandou recado ao tenista sérvio Novak Djokovic, que foi barrado da Austrália após se recusar a tomar ao imunizante.

Tadeu, que faz careta na foto ao receber a picada da injeção, começa o post tirando sarro de sim mesmo: "Que cara é essa? 1- doeu Ou 2- não consigo acreditar que o Djokovic é anti-vacina".

Em seguida, o apresentador comenta que é "muito intrigante" ele tomar a terceira dose da vacina no mesmo momento em que "um gigante do esporte deixa de disputar um dos torneios mais importantes (do qual é o maior vencedor) por não ter tomado a vacina".

"Como assim, Djoko?!?!?! Você é grande demais pra ficar do lado do negacionismo, do obscurantismo! Você tem tudo pra se tornar o maior da história! O mundo quer te ver na quadra, dando show!!! Venha pro lado da ciência! Venha pro lado da razão! Venha para a luz! Seu talento e seu tênis combinam com a vacina! São a humanidade mostrando sua excelência!", completa