Tábata Amaral acusa Felipe Neto de machismo e influenciador rebate

O influenciador digital Felipe Neto discutiu com a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) no Twitter. A parlamentar acusou o youtuber de estar praticando "mainsplaining", prática de explicar as coisas para mulheres induzindo que elas não tem conhecimento sobre o assunto.

A situação começou quando Neto respondeu a Mauricio Meireles e comentou que a deputada estava “mega pu**” por ele ter cobrado sobre o voto da privatização dos Correios, no qual ela votou a favor. O influenciador mencionou que Tábata não sabia que o like dela no post de Meireles apareceria no feed.

“Muleque, tu fez a Tabata Amaral curtir teu post porque ela tá mega put* comigo por eu ter cobrado ela no privado sobre o voto da privatização dos Correios. Acho que ela não sabia que, ao curtir, apareceria pra mim”, respondeu Neto em uma publicação do humorista Maurício Meirelles.

Em resposta, a parlamentar acusou Neto de machismo. “Obrigada por me explicar como funciona o Twitter. Mansplaining que fala, né?”.

Neto então rebateu. “Ah pronto… Tabata, depois vai no WhatsApp me dizer onde que eu fui pra ‘baixaria’ contigo só por perguntar o que te levou a votar pela privatização dos Correios e dizes que isso só atende ao interesse dos bilionários, por favor”.