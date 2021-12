Suga, do BTS, está com Covid-19

Suga vai passar as festas de fim de ano em casa. O rapper do BTS foi diagnosticado com Covid-19 na volta de uma viagem recente aos Estados Unidos. Ele recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e está sem sintomas. O BTS está de férias.

A informação foi dada pela empresa que administra a carreira do grupo, nesta sexta-feira, 24, em comunicado enviado direto aos fãs pela rede social Weverse.

Na última postagem feita pelo artista, no Instagram, ele aparece deitado na cama e escreve em coreano: "Eu tinha muito cabelo". A queda de cabelo costuma ser relatada por pessoas que tiveram Covid.

“Suga completou a segunda rodada de vacinação contra a Covid-19 no final de agosto e não apresenta sintomas”, diz a nota. “Ele está se cuidando em casa, de acordo com as diretrizes das autoridades de saúde”, continua. “A empresa coloca a saúde dos artistas como prioridade e faremos de tudo para ajudar Suga em sua rápida recuperação”, finaliza.

Suga viajou aos Estados Unidos a passeio. Ao chegar naquele país, ele foi submetido ao teste de PCR, que deu resultado negativo. Suga testou positivo na volta para casa.