Sue Lasmar e Juliana Salimeni esbanjam beleza em passeio pelo Rio Grande do Norte

Viagens, esportes e estilo de vida. As semelhanças que tornam as musas fitness Sue Lasmar e Juliana Salimeni amigas vão além do corpo torneado. Juntas em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, elas aproveitaram os dias em um dos destinos mais badalados do Nordeste para compartilharem experiências.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou o registro do passeio que fez pelas praias do local ao lado de Sue Lasmar. “Passeio de jardineira para fechar nossa viagem com chave de ouro”, escreveu Salimeni.

Amigas há mais de 10 anos, Sue Lasmar aponta que compartilhar o mesmo estilo de vida, além de uma fonte de apoio e inspiração também é uma comodidade. “Uma grande vantagem de viajar com uma pessoa que tem o mesmo estilo de treino e alimentação é a comodidade de não precisar se preocupar tanto com a escolha de um restaurante que se adapte à necessidade das duas, sem contar que é uma companhia para as atividades físicas ao ar livre”, ressalta Sue Lasmar.

Além do treino, Juju e Sue compartilham afinidades como o fato de ambas não quererem ter filhos tão cedo. “Quando se é influenciador nesse meio, às vezes é difícil encontrar amizades que compartilhem das mesmas ideias”, comenta a musa fitness.