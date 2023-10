Situação de Melhem no inquérito de violência psicológica se complica após estudo da UFRJ

Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que apontou que o ex-diretor de humor da TV Globo, Marcius Melhem, criou uma rede de misoginia on-line para atacar as suas denunciantes foi incluída pelo Ministério Público de São Paulo nos autos do processo.

O MP de São Paulo investiga Melhem pela prática de violência psicológica contra mulheres. A pesquisa será analisada como possível prova da prática do crime. As informações foram divulgada pelo colunista do portal Metrópoles Guilherme Amado.

Marcius Melhem questionou a competência do MP de São Paulo para investigá-lo no crime, numa estratégia semelhante à adotada no Rio de Janeiro, quando tentou evitar que uma promotora especializada na apuração de crimes sexuais colaborasse na investigação do caso, com o promotor natural do inquérito.

Melhem teve a oportunidade de depor ao MP de São Paulo, mas não compareceu. No caso do Rio de Janeiro, Melhem se tornou réu por assédio sexual.