Simaria posta foto da adolescência e seguidores veem semelhança com apresentadora: 'Maisa, é você?'

Simaria compartilhou uma foto de quando era adolescente e surpreendeu os fãs. Na imagem, postada em seus stories do Instagram, a cantora aparece com os cabelos cacheados no auge de seus 14 anos.

"Maisa, é você? Não, gente, essa é a minha amiga Simaria quando tinha 14 anos", disse ela, na legenda, se referindo à apresentadora Maisa Silva, que na infância também tinha os cabelos cacheados.

(Reprodução / Instagram)

Atualmente, no entanto, a cantora acaba tendo comparações com outra celebridade: Kim Kardashian. Recentemente, por exemplo, ela apareceu usando um biquíni com corrente na cintura, fazendo "carão" na frente da câmera, no melhor estilo irmãs Kardashian.