Simaria posta clique sem sutiã, exibindo os seios, e seguidores vão à loucura

Simaria não cansa de esbanjar beleza e sensualidade. A cantora deixou os fãs e seguidores babando ao compartilhar uma foto muito ousada na sua conta do Instagram. As informações são do Fofocalizando.

A sertaneja surgiu sem sutiã, usando apenas um roupão branco aberto, que mostrava seus seios provocantes. Na legenda, ainda mais atrevimento, a cantora se limitou e colocou alguns emojis de fogo, mostrando que ela faz a temperatura subir.

Nos comentários, uma verdadeira chuva de elogios. "Não estava preparada (pra ver uma foto dessa)", disse uma seguidora. "Perco tudo nessa perfeição", comentou uma fã. "Faltou mais um pouquinho", provocou um perfil.