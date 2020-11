Silmara Miranda, Ex-Loira do Tchan, vira policial rodoviária

A ex-loira do Tchan, Silmara Miranda, que dançou no grupo entre 2003 e 2007, está enfrentando novos desafios em sua carreira. Ela, que foi substituta de Sheila Mello, foi aprovada como agente na Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Usando uniforme da corporação, Silmaria compartilhou o registro em sua rede social ao lado de uma viatura da PRF. A cerimônia de posse no cargo ocorreu em Florianópolis, na última sexta-feira (6), com a presença do presidente Jair Bolsonaro

Na legenda da publicação, ela escreveu em inglês a frase “quando os sonhos se realizam”.

Desde que deixou o grupo, ela se casou, teve uma filha, se separou, trocou Salvador por Florianópolis e se formou em Jornalismo.