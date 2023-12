Sertanejo Cristiano comemora um mês da cirurgia no coração do filho

O cantor Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, celebrou um mês da cirurgia no coração do filho Miguel: "Obrigado por lutar por você naquele dia, seguirei firme na promessa de lutar para sempre por você". Com seis meses, o filho caçula de Cristiano, está se recuperando do procedimento. O cantor agradeceu por esse momento.

"Não tenho dúvida do seu propósito aqui, aceitei tudo o que viesse de Deus sobre sua vida, mesmo que o melhor fosse não te ter mais aqui. Mas Deus te manteve aqui, coisas grandes ele tem para a sua vida".

Em outra publicação ele enalteceu bastante o amor pelo filho e o pai: "2 corações valente aqui, hehehe, meu pai, quando eu tinha 11anos, sofreu um infarto e nasceu de novo. Hoje ele tem 88 anos e tem muita saúde. Agora ele fica todo todo com a cicatriz da vitória dele e do netinho. Galera e vale lembrar, a cardiopatia congênita do Miguel não é hereditária, 1 a cada 100 crianças tem cardiopatia congênita. Entao é muiiiito importante fazer o ecocardiograma fetal. #t4f #cardiopatiacongênita".

O artista precisou se ausentar dos palcos para cuidar do neném, que foi diagnosticado com um problema raro no coração quando ainda estava na barriga. Quando ele recebeu alta hospitalar, em novembro, Paula Vaccari, mãe de Miguel, comemorou a recuperação do filho e contou estar receosa com os cuidados após o procedimento médico.

"Miguel, nosso coração valente, está com o coração a mil agora, pois Jesus concluiu o nosso milagre e operou na vida dele através das mãos dos médicos. Confesso que o pós-cirúrgico assusta, mas, com fé, meu esposo, de mãos dadas comigo, e todas as orações que recebemos, me mantive de pé e forte para cuidar do nosso anjo", disse ela.

Cristiano e Paula também são pais de Pietra e Cristiano.