Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, usa as redes sociais para pedir oportunidades de trabalho

Sérgio Hondjakoff, conhecido por seu papel como Cabeção em Malhação nos anos 2000, está afastado da televisão desde 2018. O ator usou às redes sociais para solicitar oportunidades de trabalho. Seu último trabalho foi na série Impuros.

Em busca de novas oportunidades para retornar à atuação, na última quarta-feira (24), ele escreveu uma mensagem nas redes sociais direcionada aos produtores de elenco, emissoras de TV, séries de streaming, cinema, novelas e eventos, expressando seu desejo de trabalhar intensamente em 2024.

Inclusive, ele ainda divulgou um número de WhatsApp, abrindo caminho para possíveis contatos profissionais.

VEJA MAIS

Sérgio Hondjakoff recebeu alta após passar mais de 10 meses em uma clínica no interior de São Paulo, em 2023. Ele tratou seu vício em drogas. Antes do Natal, o ator se submeteu a um exame toxicológico para comprovar que estava livre do uso de substâncias ilícitas há mais de um ano. O teste teve resultado negativo para diversas drogas, como anfetaminas, metanfetaminas/ecstasy e cocaína. Em comemoração, o ator declarou: “Estou me sentindo revigorado, completamente limpo de tudo“.

A luta para se manter limpo ganhou bastante comoção na web, e quando Sérgio Hondjakoff recebeu alta, muitos seguidores comemoram a notícia.