'Sentei no molhado' , diz Luiza Possi após ir para hospital e descobrir que a bolsa não estourou

Luiza Possi compartilhou um relato com seus seguidores sobre uma situação inusitada que ocorreu na última segunda-feira (6). Grávida de oito meses do seu segundo filho, fruto do casamento com Cris Gomes, a cantora revelou ter ido para o hospital achando que a bolsa estourou, mas era alarme falso.

"Gente, ontem passei o maior susto da minha vida. Mas leia até o final rs. Ontem, de repente, ficou tudo molhado. Comecei a gritar que 'a bolsa estourou'. Estou com 32 semanas e isso seria muito ruim. Liguei pra minha médica, convoquei marido, mãe, filho, todo mundo. De repente não molhou mais, achei curioso pq quando a bolsa estoura é enchente! Bom, pensei, fiz xixi na calça e nem senti… a médica achou improvável. Fui pro hospital as pressas!", começou ela ao postar uma foto com a barriga de 32 semanas à mostra.

"Estava no interior, imagina minha cabeça na viagem???? Fui examinada e realmente a bolsa NÃO havia estourado! Graças a DEUS. Mas então, o que aconteceu???? A conclusão é: sentei no molhado. que micooooooooooo meu deus nunca paguei tamanho mico! Mas enfim, acabou tudo bem rs".

Nos stories, ela comentou que todo o susto ocorreu na casa da sua mãe e que ficou desesperada achando que a bolsa havia rompido, já que teria que ficar duas semanas no hospital e o bebê iria nascer prematuro. A situação arrancou risadas dos seus seguidores, que responderam. "kkkkkk só você Luiza kkkkk não to aguentando". "Kkkkkkk rindo mas com respeito".