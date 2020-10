Scarlett Johansson se casa com comediante Colin Jost

LOS ANGELES - A atriz Scarlett Johansson casou-se com seu noivo, o comediante Colin Jost, em uma cerimônia discreta.

A notícia do casamento foi divulgada nesta quinta-feira pela instituição de caridade Meals on Wheels, que disse que o casal estava apoiando os esforços do grupo para ajudar idosos durante a pandemia do coronavírus.

"Estamos emocionados em dar a notícia de que Scarlett Johansson e Colin Jost se casaram no fim de semana em uma cerimônia íntima com seus parentes e entes queridos, seguindo as precauções de segurança da Covid-19", disse a Meals on Wheels America em sua conta no Instagram.

"O desejo do casamento é ajudar a fazer a diferença para idosos vulneráveis durante este momento difícil", disse a instituição de caridade, pedindo aos fãs do casal que façam uma doação. Um representante de Johansson confirmou a notícia.

Johansson e Jost, roteirista e comediante do programa de esquetes para a televisão "Saturday Night Live", começaram a namorar há cerca de três anos e ficaram noivos em maio de 2019.

É o primeiro casamento de Jost, de 38 anos, e o terceiro de Johansson, de 35, que já foi casada com o ator Ryan Reynolds e com o empresário francês Romain Dauriac, com quem tem uma filha.

Johansson é uma das atrizes mais bem pagas do mundo graças a papéis que vão desde a Viúva Negra em filmes da Marvel a atuações em filmes independentes como "História de um Casamento", de 2019, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar.

A atriz voltará ao papel de heroína em "Víuva Negra", que está previsto para ser lançado em maio de 2021.