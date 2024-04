Saiba quem é a cantora sertaneja que morreu após capotamento em acidente trágico

A cantora sertaneja Lídia Fernanda Gonçalves, conhecida artisticamente como Nanda Ferraz, de 34 anos, morreu após capotar o carro no interior de São Paulo, no último domingo (14). O acidente ocorreu na rodovia Luiz Carlos Brandolezzi, na região de São José do Rio Preto. A vítima deixa dois filhos.

Segundo as informações da Polícia Civil de São Paulo, Nanda estava sozinha no veículo, quando perdeu o controle da direção do carro e capotou. A artista morreu no local, mas as causas do acidente ainda não foram reveladas. Saiba mais sobre a cantora:

Nanda tinha mais de 11 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Ela se destacava pela potência da voz e pela simpatia nas apresentações. A cantora costumava fazer shows em bares e eventos na região de Bady Bassit.

Assista ao vídeo: