Safadão diz que pediu perdão à ex, Mileide: 'Temos relação tranquila'

Wesley Safadão confirmou que ligou para a ex-mulher, Mileide Mihaile, e pediu perdão. O cantor disse que, atualmente, os dois, que são pais de Yhudy, mantém uma relação tranquila. As informações foram divulgadas pelo UOL.

"A gente não tem muito contato, mas, graças a Deus, o contato que temos é a respeito do nosso filho. Hoje o Yhudy está entendendo tudo. Quando ele está com a mãe dele, conversamos todos os dias. Quando ele está aqui, ele conversa com a mãe dele. Então é essa a situação. A gente conversa sobre o que temos em comum, que é o nosso filho. Torço para o relacionamento que a gente tem siga super tranquilo, é o que eu desejo. Até para o bem-estar e saúde mental do nosso filho. Acho que já passamos muito mais do que a gente precisava", disse ele.

O sertanejo também falou sobre o casamento com Thyane Dantas, e negou estarem passando por uma crise: "Não vou dizer que eu não tenho desafios com a minha esposa, mas posso afirmar que desde o ano de 2016, quando decidimos casar, dia 1 de agosto, eu nunca dormi brigado com a minha esposa", declarou.