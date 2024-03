VÍDEO: Sabrina Sato debocha do tamanho da cabeça de Rafa Kalimann e atriz rebate: 'Palhaçada'

Sabrina Sato causou na internet devido uma fala durante o programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, transmitido neste sábado (16). Isso porque a modelo comparou a cabeça de um dos bonecos fantasiados com a de Rafa Kalimann. Incrédula, a ex-BBB rebateu a piada da namorada de Nicolas Prattes.

Em um certo momento do programa, a apresentadora Ivete Sangalo falava sobre a fantasia de um dos participantes mascarados e citou a parte da cabeça, quando Sabrina aproveitou para comparar a região do boneco com a de Rafa Kalimann. Veja!

"Tá de sacanagem, Sabrina? Palhaçada!", rebateu Rafa, surpresa com a fala de Sabrina. Nas redes sociais, muitos internautas se divertiram com a comparação feita apresentadora. "A diva perde a amizade, mas não perde a piada", comentou um. "Hahaha Sabrina Sato é uma figura", escreveu outra.

Sabrina comentou a repercussão do momento: "Amiga é a que fala a verdade. Love you e eu também sou cabeçuda". Já Rafa Kalimann parece ter se divertido com a situação, comentando vários emojis rindo.

Rafa Kalimann entrou na brincadeira de Sabrina Sato sobre tamanho de sua cabeça (Foto/Instagram)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)