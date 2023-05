Roy Rossello recebe cinzas de Ray Reyes, seu parceiro do grupo Menudo

Roy Rossello, 52 anos, integrante do Menudo, recebeu parte das cinzas do cantor Ray Reyes, amigo pessoal e ex-parceiro do famoso grupo musical dos anos 80. Ray faleceu em 2021, aos 51 anos. Roy mora na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele compartilhou no Instagram o trecho do documentário "Menudo Boys Betrayed", em que recebe os restos mortais de Ray.

"Ray Reyes foi mais do que um amigo, foi e é um irmão para mim! Ray sempre esteve presente quando precisei de apoio e suas palavras de sabedoria me guiaram em muitos momentos difíceis. Raul Reyes, meu amigo e irmão, obrigado por suas palavras de apoio e encorajamento", escreveu Roy na postagem.

O Menudo era formado por Robby Rosa, Charlie Massó, Roy Rosselo, Ray Reyes e Ricky Meléndez. (Reprodução)

O documentário "Menudo Boys Betrayed" lançado na terça-feira, 2, na NBC, toca em temas polêmicos sobre a banda de Porto Rico, como a revelação de Roy, que afirma ter sido estuprado quando adolescente pelo executivo da música Jose Menendez.

