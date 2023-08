Romero Ferro fala sobre haters que comentam sobre sua arte: 'Destilam ódio disfarçado de opinião'

No dinâmico cenário pop atual, artistas como o cantor e compositor pernambucano Romero Ferro surgem como verdadeiros expoentes da expressão artística, trazendo consigo originalidade, autenticidade e a coragem de desafiar as convenções. Entretanto, essa busca pela individualidade e pela liberdade criativa não vem sem seus desafios, que não se limitam na indústria da música, mas também aos comentários negativos e a falta de compreensão por parte do público.

Segundo o cantor, grande parte dos ataques surgem nas redes sociais, que se tornaram um ambiente propício para o ódio disfarçado de opinião: "Infelizmente a internet virou um tribunal de caça-likes em cima do ódio! Ninguém é obrigado a gostar de tudo, mas daí desmerecer o corre do outro é realmente muito falta do que fazer, falta de empatia. Ninguém pode falar por você, ninguém sabe a sua trajetória para contestar qualquer coisa. Então na dúvida, fique calado! Respeito é fundamental".

VEJA MAIS

Romero destaca que sua percepção sobre a recorrência desse comportamento vai além de sua própria carreira, mas também em relação a outros artistas que trabalham com exposição. "As pessoas acham que são donos da sua vida, e se veem no direito de opinar sobre tudo. Tem uma parcela enorme de pessoas que destilam ódio disfarçado de opinião, que debocha do que você faz e diz que aquilo é só uma crítica construtiva", ressalta.

O cantor compartilha sua visão sobre lidar com comentários negativos, optando por não se envolver com aquilo que não lhe agrada. Ele acredita que é mais saudável não perder tempo com algo que não se gosta, em vez de espalhar mensagens negativas. "Isso definitivamente não é sadio! Quando eu não gosto de algo, simplesmente não comento, não compartilho, não me conecto. Tem gosto para tudo. Perder tempo com algo que tu não gosta faz sentido?", diz.

Ao enfrentar os desafios da indústria e os comentários negativos, Romero Ferro mantém seu foco na sua arte e na busca por um cenário mais inclusivo e respeitoso. Sua voz única e autêntica representa não apenas a sua expressão artística, mas também a luta por um ambiente em que todos os artistas possam se sentir valorizados e respeitados.