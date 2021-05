Rihanna está namorando o rapper A$AP Rocky

A$AP Rocky confirmou os rumores de que está namorando Rihanna. "É o amor da minha vida, é minha dama", disse ele em entrevista para a revista "GQ".

"É muito melhor quando você tem a pessoa certa. Ela equivale a provavelmente, tipo, um milhão das outras. Acho que quando você sabe, sabe. Ela é a única", acrescentou o cantor.

Havia rumores de um affair entre eles desde 2013, quando ele abriu os shows da turnê dela, "Diamonds".

Em dezembro do ano passado, Rocky foi fotografado junto com Rihanna em Barbados, terra natal da cantora e do pai do rapper. "Foi como uma volta ao lar", afirmou ele sobre a viagem. "Foi louco. Sempre imaginei como seria para meu pai, antes de ele vir para a América. E eu pude visitar esses lugares, e acredite ou não, havia algo nostálgico nisso. Era estranho, mas familiar", relatou.

Rihanna tem se mantido fora dos palcos nos últimos anos e investido mais na carreira de empresária.