Reações de Porchat em programa de Rafa Kalimann viralizam

Fábio Porchat participou do episódio desta semana do programa ‘Casa Kalimann’. Mas o que realmente chamou atenção do público foram as reações constrangidas do humorista às brincadeiras propostas pela apresentadora Rafa Kalimann.

Como tem acontecido desde o primeiro episódio do programa, os convidados se tornam assunto por parecerem desconfortáveis com as dinâmicas ‘sem graça’ da atração. Fábio Porchat chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter, com fãs descrevendo que sentiram "pena" do humorista.

É INACREDITÁVEL ESSE PROGRAMA



pic.twitter.com/6ExD2WfP6B — LEGADÃO DO VIGOR™ (@legadaodamassa) May 19, 2021

Alguns chegaram a comparar com a época em que ele era apresentador da Record TV e sofria com a pouca possibilidade de convidados para entrevistar. Um quadro, particularmente, foi o mais comentado. Nele, Rafa exercita seu modo atriz e, ao apertar um botão, simula diversas versões dela mesma correndo contra o tempo.

No programa, Rafa imitou uma criança e depois fingiu ser uma coach motivacional. Porchat brincou que tinha 'ficado preocupado com a sanidade mental' de Rafa e eles prosseguiram o papo, mas o público foi às redes sociais para comentar a situação.