Raul Gil recebe alta do hospital após cirurgia de risco na próstata

O apresentador Raul Gil recebeu alta no último sábado (3) após passar por uma cirurgia de risco na próstata. O comunicador estava internado no Albert Einstein, em São Paulo. Nas redes sociais, o Raul Gil comemorou o sucesso do procedimento. “Graças a Deus estou em casa. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, a todos os fãs e amigos que dedicaram suas orações pela minha recuperação”, declarou o apresentador em perfil oficial no Instagram.

“Suas palavras de apoio e pensamentos positivos foram um conforto inestimável durante esse período difícil. Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter pessoas tão incríveis ao meu redor, que demonstraram tanto carinho e amor. Obrigado por estarem comigo e por serem uma fonte de força. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente”, finalizou Raul Gil.

O apresentador Raul Gil entrou no hospital no início da semana e passou por um procedimento cirúrgico na próstata. Um comunicado do SBT informou que Raul passou por uma cirurgia de "raspagem de próstata". O caso também foi confirmado pelo filho de Raul Gil, que ainda revelou que o pai estava com uma hiperplasia de próstata, tipo de crescimento benigno do órgão. O problema de saúde enfrentado por Raul pode causar bloqueio do fluxo da urina, que assim também provoca dificuldade para urinar.