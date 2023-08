Rapper Mano Brown receberá título de Doutor Honoris Causa de universidade na Bahia

Em 2023, o Hip Hop celebrar os 50 anos de resistência da sua cultura. A data que já é marcante, tem mais uma celebração: Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, recebe o título de doutor honoris causa da a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

O líder do Racionais MC´s, considerado o mais influente grupo de rap do Brasil, nas suas composições ele fala sobre o jovem morador da periferia paulistana, com o uso das gírias e vocabulário único. O grupo foi criado oo Capão Redondo, zona sul de São Paulo, e é formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay.

Os Racionais completam 35 anos, contribuindo para a popularização da música rap e da cultura hip hop.

A reunião do Conselho Universitário da UFSB que aprovou, por unanimidade, a honraria aconteceu na manhã desta quarta-feira (16). O parecer apresentado considera Brown "um indivíduo singular" e enumera o papel fundamental do rapper para a cultura brasileira, especialmente para os jovens, muitos deles fora do sistema de ensino formal, mas que encontram nas letras do rap conhecimentos sobre a realidade das periferias brasileiras e estímulos para enfrentar as desigualdades e retornarem aos estudos.

A concessão do título honoris causa (do latim, por causa da honra) é uma prática das universidades voltada a reconhecer o notório saber e as contribuições acadêmicas, humanísticas e sociais para a sociedade e em prol do desenvolvimento do país em diversas áreas.

A proposta de título a Mano Brown foi iniciativa da pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFSB, considerando a importância do artista que transcende o hip hop e a música rap, sendo aclamado por sua autenticidade e por representar a voz dos moradores da periferia.

Nascido no próprio Capão Redondo, há 53 anos, Brown tem origens nordestinas, já que sua mãe, Dona Ana Soares, falecida em 2016, era natural de Riachão do Jacuípe, a 186 Km de Salvador e o avô materno da Chapada Diamantina.