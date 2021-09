‘Queria minha mãe’, diz Simony ao revelar que chorou em ensaio nu

Aos 45 anos, Simony deu uma entrevista e relembrou vários momentos marcantes de sua vida. A estrela do “Balão Mágico”, comentou sobre as 48 horas que passou no presídio do Carandiru, em São Paulo, em 2001, quando ficou presa na unidade prisional durante a rebelião, e também do momento inusitado quando chorou ao fotografar nua para a revista Playboy. As informações são do UOL.

Quando falou sobre a rebelião, ela esclareceu que, na época, namorava o rapper Afro-X. Simony foi visitá-lo na prisão e não conseguiu sair. Ele é pai de seus dois filhos mais velhos.

“Fiquei na rebelião por quase 48 horas. Na parte que eu estava, não tinha armas. Mas depois acharam. O (Eduardo) Suplicy foi lá ajudar a negociar, de pijamas. Foi muito triste, eu tive muito medo. Eu estava grávida do Ryan, de seis ou sete meses. De tudo o que o meu filho passou, porque a criança sente... Mas ele é um gentleman, meu filho. Como Deus foi bom para mim”, lembra ela

Ela ainda disse que, na época, foi muito criticada por conta do que aconteceu. E contou que isso é uma espécie de “trauma”, mas que também não tolera o julgamento e ataques que recebe das pessoas.

Depois, contou sobre outro momento marcante de sua carreira. Ela relembrou quando teve dificuldade de fotografar nua para a revista Playboy: “Não queria fazer as fotos”. A cantora já estava no Caribe para fazer as imagens.

“Cheguei lá e quem disse que eu queria fazer as fotos? Comecei a chorar e queria minha mãe. Mas já tinha gasto metade do dinheiro (do cachê). O que eu ia fazer? Liguei para a minha mãe chorando e ela disse: ‘filha, vai ficar linda’. Minha mãe é super de boa. No final, fiz as fotos e ficaram lindas”, afirma.