'Quem tem promessa não morre', diz Simaria ao cometer gafe sobre queda de avião que matou 7 pessoas

Simaria, da dupla sertaneja com Simone, foi alvo de críticas nas redes sociais, após um comentário considerado insensível sobre a tragédia que matou sete pessoas, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). As informações são do Diário do Nordeste.

No início do abertura do programa “Encontro”, Fátima Bernardes anunciou o ocorrido e as cantoras desmentiram o mal-entendido de que elas estariam no avião que caiu. Simaria mencionou que recebeu ligações de amigos chorando, pensando que elas estavam entre as vítimas da queda.

"Não sei se pelo fato da sigla atrás ser SM, só que no nosso jato é S&S, de Simone & Simaria. Confundiram e começo essa notícia se espalhar de que a gente estava dentro do jato", disse Simone à apresentadora.

"A gente sempre diz uma coisa: quem tem promessa não morre, a gente tem muita coisa pra cumprir ainda, em nome de Jesus", complementou Simaria.

Percebendo a gafe da irmã mais velha, Simone afirma que elas se solidarizam com a família das vítimas. Mas, os internautas não perdoaram a fala da vocalista e ela foi criticada por menosprezar o acidente. Veja as reações na web: