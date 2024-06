Quem é Lee Won-jung? Conheça o ator famoso do dorama ‘Hierarchy’

O ator Lee Won-jung tem feito sucesso com o dorama “Hierarchy”, da Netflix. Nascido em 14 de fevereiro de 2001, em San Francisco (Califórnia, Estados Unidos), ele já participou de outros seis doramas e recebeu o prêmio Melhor Novo Ator em 2023, no KBS Drama Awards. O personagem de Lee Won-jug em “Hierarchy” chamou a atenção do público, assim como o desempenho do ator.

Em ações promocionais de “Hierarchy”, o artista revelou que sempre sonhou em ser ator e rejeitou oito vezes a proposta da companhia HYBE para se tornar um idol de K-pop, segundo o site de entretenimento Pinkvillla. A empresa é a mesma responsável por outros grupos famosos, como BTS, Seventgeen, TXT e NewJeans.

A carreia de Lee Won-jung como ator iniciou em 2019, com o dorama sul-coreano “Class of Lies”, disponível no Viki, interpretando Lee Jeong-soo. Em “Live On” (2020-2021), o artista deu vida a Lee Hun-jo. Um tempo depois, o ator integrou o elenco de “Uma Advogada Extraordinária” (2022) como Yang Jeong-il. Os dois últimos doramas podem ser vistos no Viki e na Netflix, respectivamente. Lee Won-jung também participou dos doramas “Brain Works” (2023), “The Worl of my 17” (2020) e “My Perfect Stranger” (2023).

Em “Hierarchy”, o ator interpreta Lee Woo-jin, melhor amigo de Kim Ri-an (Kim Jae-won). O personagem é artista e mantém um relacionamento secreto com uma professora do Colégio Jooshin. Na trama, Lee Woo-jin é o segundo filho de uma família politicamente poderosa no país.

