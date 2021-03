Pugliesi admite uso de vibrador e dispara sobre sexo na pandemia: ‘Vou fazer com o Espírito Santo?’

Gabriela Pugliesi respondeu perguntas dos fãs sobre sua vida sexual e separação. Ela anunciou o término de seu casamento com Erasmo Viana, no final de fevereiro. Logo em seguida, muitas especulações sobre o motivo da separação começaram a aparecer na web. De acordo com a influenciadora, ela ainda não saiu do “zero a zero” desde o término.

"Gente, como, se estamos em uma pandemia, em lockdown? Vou fazer com quem, com o Espírito Santo? Vai descer aqui? Haja vibrador. Fisicamente, estou zerada", disse ela, que também falou sobre a fase de solteira. "Sou uma mulher destemida. Não tenho medo de nada, me livrei desse sentimento porque o medo paralisa a gente." "Não tenho saudades de uma coisa que eu decidi. Então, estou ótima", completou.

A celebridade da internet ainda não revelou qual foi o estopim para o fim do relacionamento, mas deixou claro que o "erro feio" havia partido de Erasmo. Ao ser acusado de traição por internautas, Erasmo negou ter se envolvido com outra pessoa enquanto estava com Pugliesi. "Eu cometi um erro grave, me arrependi".