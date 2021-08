Professor de Paolla Oliveira na Super Dança revela discussão com atriz nos bastidores; entenda

No último domingo (29), Paolla Oliveira e Leandro Azevedo foram os campeões do Super Dança dos Famosos, ao demonstrar um show de simpatia durante as apresentações anteriores. Mas, nem sempre o clima entre a dupla foi considerado “amigável”. O professor de dança da atriz revelou ter vivido dias de muita tensão com a artista. As informações são do portal RD1.

“A gente brigou no primeiro dia de ensaio, que foi mais acalorado. Estava no começo e ela se cobra muito para aceitar as coisas, e é muito difícil para quem não é dançarina. Mas ela tem uma energia ótima e a gente se dá super bem”, afirmou, durante uma entrevista.

Rafael é tricampeão da Dança dos Famosos. Em 2006, ele ganhou a competição com Juliana Didone, e a de 2013, com Carol Castro.