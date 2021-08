Preso suspeito da morte do músico Sérgio Stamile, namorado da atriz Carla Daniel

Um dos dois suspeitos pela morte do publicitário, empresário e músico Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos, foi preso pelos policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Com informações do O Globo.

Segundo a polícia, os dois homens em situação de rua discutiram com a vítima, sufocaram-no e roubaram seus pertences, como carteira e celular. Em seguida, fugiram do local. O corpo foi encontrado no início da manhã por policiais militares em um parque.

Sérgio havia discutido com Pablo Francisco da Silva e Flavio Lima de Mello. Os dois costumam dormir na região, e teriam feito uma brincadeira com o músico, que não gostou da provocação.

Ainda segundo o delegado, minutos depois da discussão, os suspeitos deixaram a gruta com os pertences da vítima. Pablo, de 20 anos, foi preso e disse que Flavio, de 29, que continua foragido, deu um mata-leão em Sérgio. Contra os dois, foram expedidos mandados de prisão temporária pela juíza Angélica dos Santos Costa.

No dia do crime, a vítima teria sido deixado em casa pela namorada, a atriz Carla Daniel, por volta de 22h30, em Copacabana. Ele não chegou a entrar no apartamento e teria ido direto para as proximidades do Parque, onde costumava meditar com frequência. Ele teria seguido em direção a praia e, cerca de três horas depois, entrado no Garota de Ipanema. Que embora os portões do espaço sejam abertos às 6h e fechados às 17h, grades quebradas permitem o livre acesso dos frequentadores.

Agentes do Grupo de Local de Crime (Gelc) da DHC realizaram uma perícia no cadáver ainda no Arpoador. O corpo apresentava lesões como se tivesse sido arrastado e estava perto de uma pedra com altura aproximada de três metros. Aquela região é um ponto de consumo de drogas e de prostituição.

O laudo da necropsia indicou a causa da morte do músico como indeterminada. O resultado descartaria que a queda da pedra tivesse provocado uma lesão fatal. Com o laudo inconclusivo, estão sendo feitos exames complementares no sangue da vítima para definir o que causou ou contribuiu para a morte.